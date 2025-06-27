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بصوت بن شرقي.. مودرن سبورت يعلن ضم محمد أبو جبل

05:20 م الجمعة 27 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل
  • عرض 9 صورة
    محمد أبو جبل
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع محمد أبو جبل لاعب الزمالك والبنك الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأخير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي موردن سبورت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأبو جبل وهو نائم مع عرض لقطات سريعة لأبرز تصدياته السابقة مع منتخب مصر والزمالك.

ورافق مقطع الفيديو، تعليق صوتي للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، يقول: "يا أبو جبل"، ويعود هذا الصوت إلى عام 2020، عندما لعب الثنائي في الزمالك، وجمعهما مقطع فيديو ساخر، يقول فيه بن شرقي نفس الجملة الشهيرة.

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محمد أبو جبل بن شرقي مودرن سبورت مودرن سبورت يتعاقد مع أبو جبل
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