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شرطان للرحيل.. ثلاثة أندية تتنافس على أسامة فيصل

11:45 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    أسامة فيصل من وصول بعثة منتخب مصر
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    أسامة فيصل
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    أسامة فيصل لاعب منتخب مصر
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    أسامة فيصل من تدريبات منتخب مصر
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    أسامة فيصل
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    أسامة فيصل
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    أسامة فيصل
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كتبت-هند عواد:

يتنافس ثلاثي الدوري المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز، على أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور"، إن البنك الأهلي تلقى ثلاثة عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز، للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وأضاف: "الصفقة تتوقف على شقين، الأول قرار طارق مصطفى المدير الفني للبنك وهل يمانع رحيل أسامة فيصل أم لا، والثاني رغبة اللاعب التي ستحسم مصيرة".

واختتم الغندور: "ستكون هناك جلسة تجمع بين اللواء أشرف نصار واللاعب والمدرب طارق مصطفى للاستقرار على القرار النهائي".

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أسامة فيصل البنك الأهلي الأهلي مفاوضات الأهلي وأسامة فيصل
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