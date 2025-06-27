شرطان للرحيل.. ثلاثة أندية تتنافس على أسامة فيصل

كتبت-هند عواد:

يتنافس ثلاثي الدوري المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز، على أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور"، إن البنك الأهلي تلقى ثلاثة عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز، للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وأضاف: "الصفقة تتوقف على شقين، الأول قرار طارق مصطفى المدير الفني للبنك وهل يمانع رحيل أسامة فيصل أم لا، والثاني رغبة اللاعب التي ستحسم مصيرة".

واختتم الغندور: "ستكون هناك جلسة تجمع بين اللواء أشرف نصار واللاعب والمدرب طارق مصطفى للاستقرار على القرار النهائي".

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