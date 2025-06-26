الأهلي يبدأ استخراج تأشيرات جديدة للاعبين.. التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي بدأ في التجهيز لاستخراج تأشيرة اللاعبين من أجل السفر إلى إسبانيا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي يستعد إلى خوض معسكر مغلق قبل بداية الموسم الكروي الجديد حيث وقع الاختيار على إقامته في إسبانيا".

وأضاف: "كان هناك أكثر من عرض من شركات مختلفة لإقامة معسكر الفريق في دول أوروبية آخرى لكن فضل النادي إسبانيا بناءًا على رغبة المدرب خوسيه ريبيرو".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.