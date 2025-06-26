كتبت-هند عواد:

كشف موقع الإحصائيات والأرقام " whoscored"، التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية، بعد انتهاء الدور.

وضمت المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، الأهلي، وتأهل أول ثنائي لدور الـ16.

وضم التشكيل المثالي لمجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية، 4 لاعبين من الفريق، وهم محمد هاني، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

وجاء التشكيل المثالي لمجموعة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: أوستاري (إنتر ميامي)

خط الدفاع: مورا (بورتو) - ماركاتو (بورتو) - فالكون (إنتر ميامي) - محمد هاني (الأهلي)

خط الوسط: وليام جوميز (بورتو) - زيزو (الأهلي) - محمد علي بن رمضان (الأهلي) - إستيفاو (بالميراس)

خط الهجوم: لويس سواريز (إنتر ميامي) - وسام أبو علي (الأهلي)

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