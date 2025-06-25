كتب- رمضان علي حسن:

كشف مصدر مطلع، حقيقة رحيل حسين الشحات، عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك "الشحات"، مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر، وشارك بشكل أساسي في مباراة واحدة أمام بورتو.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن حسين الشحات لديه عروض من الخليج بالتحديد السعودية والإمارات وعرضين في مصر".

أكمل: "من ضمن العروض المصرية، فريق البنك الأهلي، ولكن الشحات سيقدم العروض التي لديه للأهلي وسيجلس مع محمد يوسف المدير الرياضي، من أجل إبلاغه بها".

واختتم المصدر، أن النادي الأهلي سيختار العرض الأنسب للنادي ماليًا ولحسين نفسه، ولكن حتى الآن لم يستقر حسين الشحات على وجهته القادمة وهذا في ظل عدم ممانعة ريبيرو في رحيله.