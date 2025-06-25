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وسام أبو علي.. كيف غيرت والدته مسار حياته؟

01:57 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    عائلة وسام أبوعلي
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    عائلة وسام أبوعلي
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    عائلة وسام أبوعلي
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    وسام أبوعلي
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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كتبت-هند عواد:

في سبتمبر 2021، كادت أن تنتهي مسيرة أحد أبرز لاعبي كأس العالم للأندية 2025، عندما سقط أرضا في مباراة فريقه فيندسيسل، نتيجة ارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب، لينتقل بعدها إلى المستشفى ويغيب عن الملاعب تسعة أشهر.

هذا اللاعب كان الفلسطيني وسام أبو علي، الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك بورتو البرتغالي، قبل يومين، ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أول لاعب من فريق غير أوروبي يسجل "هاتريك" في شباك فريق أوروبي منذ عام 1962.

ولا تعد الحادثة السابقة الوحيدة في مسيرة وسام أبو قبل انتقاله إلى النادي الأهلي، إذ أنه في فبراير 2022 وخلال مباراة ودية تعرض لضربة موجعة أخرى، عندما أصيب بكسر في ضلعين وثقب في الرئة، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وبفضل عزيمته الفدائية، حقق وسام أبو علي عودة قوية في موسم الدوري الدنماركي 2022-2023، مسجلاً 16 هدفًا ومرر تمريرة حاسمة واحدة في 34 مباراة.

كيف كان سيغير والد وسام أبو علي مستقبله؟

من المفارقات أن والد وسام أبو علي كاد أن يقضي على مسيرته قبل ان تبدأ، إذ أنه أراد يمارس نجله الفنون القتالية، لكن والدته لعبت دورا محوريا في تنمية حبه لكرة القدم، ورفضت رأي والده خوفا عليه، ثم أخذته للتدريب في B52، عندما كان في السادسة من عمره، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبدأ وسام أبو علي كحارس مرمى قبل أن ينتقل إلى خط الوسط، ثم إلى الجناح، وفي النهاية وجد موطنه كمهاجم في سن 17 عامًا.

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