كتبت-هند عواد:

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات مع جوليس أهوكا لاعب وسط منتخب الكونغو للشباب، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وقيده كلاعب تحت السن.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "مسؤولو الزمالك أبدوا اقتناعهم بقدرات اللاعب بعد متابعته جيداً في مباريات منتخب الكونغو للشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

من هو جوليس أهوكا صفقة الزمالك المحتملة؟

ولد جوليس أهوكا في 8 مايو 2006 (يبلغ من العمر 19 عاما)، ولعب 4 مباريات منتخب بلاده في أمم أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية.

وتلقى جوليس أهوكا بطاقتين صفراوين خلال تلك المباريات، وذلك بمعدل 380 دقيقة لعبها مع الكونغو.

وفاز جوليس أهوكا في مباراتين من المواجهات التي خاضها مع منتخب بلادها، فيما خسر مواجهتين، إحداهما في ربع نهائي البطولة من منتخب جنوب أفريقيا.

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