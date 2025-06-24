نجم الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب أهلاوي في المونديال

كتب- محمد خيري:

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو قدم مباريات قوية مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "زيزو أكثر ما لفت انتباهي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية وهو الأفضل بين لاعبي الأهلي في المونديال".

وأضاف: "رغم ما حدث الفترة الماضية مع زيزو وقصة انتقاله للأهلي وغيابه عن الملاعب، ولكن هو الأكثر ثباتا في المستوى في لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية ويركز جيدا داخل الملعب".

وأختتم تصريحاته: "الأهلي ظهر بشكل جيد للغاية في كأس العالم للاندية، والأهلي كان يناطح ‘نتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، اتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض إنه فريق ضعيف، والتقليل من حجم إنتر ميامي لم يعجبني".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.