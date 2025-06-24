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الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل

11:02 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ياسين مرعي قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي مع نهاية الدوري ولكن لم يكن هناك اتفاق نهائي بعد مع مسؤولي فاركو".

وأكمل: "نجح أسامة هلال رئيس قسم الاسكاوتنج بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير التعاقدات في إنهاء الاتفاق مع نادي فاركو لضم اللاعب، والنادي الأهلي ربما يعلن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

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