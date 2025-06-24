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15 صورة من غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة بورتو في كأس العالم للأندية

03:54 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

يخوض النادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام فريق بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" صورًا من داخل غرفة ملابس الفريق، استعدادًا للمباراة أمام بورتو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا، وتُقام المباراة على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وجاء التشكيل الرسمي للنادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي وحسين الشحات.

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