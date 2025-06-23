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"لابد من تدخل النحاس".. نجم الزمالك السابق يكشف سبب تراجع الأهلي

02:23 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (15)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (13)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (6)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (5)
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    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (7)
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    تحرك مران الأهلي (17)
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كتب- محمد خيري:

تحدث تامر عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن أداء النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الذي يقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"التعاقد مع مدير فني قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة من أسباب إخفاق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف:"أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ للغاية رغم التعاقدات القوية، ريبيرو لم يتعرف على لاعبي الأهلي حتى الآن، وكان من الأفضل اسناد المهمة لعماد النحاس".

وأردف: "الأهلي سيتكبد خسائر مالية كبيرة حال خروجه من بطولة كأس العالم للأندية، وهناك لاعبين خيبوا آمال الجماهير وأبرز تريزيجيه".

وأكمل:"الأهلي يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو ويجب تدخل النحاس، عدم تدعيم دفاعات الأهلي بصفقات قوية علامة استفهام كبيرة".

واختتم حديثه قائلًا:"زيزو لم يقدم أوراق اعتماده مع الأهلي وبن رمضان الصفقة الرابحة، وارفض هجوم الجماهير على زيزو الدهم مهم جدا".

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