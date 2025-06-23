كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

- -
22:00

باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 0
01:00

الهلال

كأس العالم للأندية

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

حسم مصير الأهلي.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

01:13 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 19 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (11)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (24)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (15)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (17)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (16)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (5)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (7)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (6)
  • عرض 19 صورة
    تحرك مران الأهلي (17)
  • عرض 19 صورة
    تحرك مران الأهلي (24)
  • عرض 19 صورة
    تحرك مران الأهلي (21)
  • عرض 19 صورة
    تحرك مران الأهلي (4)
  • عرض 19 صورة
    تحرك مران الأهلي (8)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي و إنترميامي
  • عرض 19 صورة
    الأهلي و إنترميامي
  • عرض 19 صورة
    الأهلي و إنترميامي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تبدأ اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم التاسع من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراتي باريس سان أمام سياتل الأميركي، وأتليتكو مدريد مع بوتافوجو البرازيلي وبعدها بساعات، في المجموعة الأولى يلتقي الأهلي أمام بوتو وإنتر ميامي مع بالميراس البرازيلي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان × سياتل - 10 مساء.

أتليتكو مدريد × بوتافوجو - 10 مساء.

الأهلي × بورتو البرتغالي - 4 صباحا (الثلاثاء).

إنتر ميامي × بالميراس البرازيلي - 4 صباحا (الثلاثاء).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الأهلي وبورتو وإنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي الأهلي أمام بورتو، وإنتر ميامي مع بالميراس البرازيلي، عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

وفي المقابل، جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلي مباريات اليوم كأس العالم للأندية الأهلي وبورتو مباراة الأهلي وبورتو بث مباشر لمباراة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"