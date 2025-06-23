حسم مصير الأهلي.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

كتب- محمد خيري:

تبدأ اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم التاسع من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراتي باريس سان أمام سياتل الأميركي، وأتليتكو مدريد مع بوتافوجو البرازيلي وبعدها بساعات، في المجموعة الأولى يلتقي الأهلي أمام بوتو وإنتر ميامي مع بالميراس البرازيلي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان × سياتل - 10 مساء.

أتليتكو مدريد × بوتافوجو - 10 مساء.

الأهلي × بورتو البرتغالي - 4 صباحا (الثلاثاء).

إنتر ميامي × بالميراس البرازيلي - 4 صباحا (الثلاثاء).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الأهلي وبورتو وإنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي الأهلي أمام بورتو، وإنتر ميامي مع بالميراس البرازيلي، عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

وفي المقابل، جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".