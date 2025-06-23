تغييران وحيرة بنشرقي.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام بورتو البرتغالي

كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة بورتو البرتغالي، في الجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي ونظيره بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ووضع الإسباني، خوسيه ريبيرو، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر، المناسبة لمواجهة بورتو، خلال المران الختامي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المدير الفني استقر على وجود تغييران في التشكيل، حيث يدخل أحمد رمضان بيكهام بدلا من ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة، والمالي أليو ديانج بدلا من مروان عطية، بينما يفكر المدرب في الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي على حساب محمود تريزيجيه.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان "بيكهام" ويحيى عطية الله.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" ووسام أبو علي وأحمد مصطفي "زيزو".