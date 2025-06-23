كتب - نهى خورشيد

تحدث البرتغالي جورفان فييرا المدير الفنى للزمالك الأسبق، عن المواجهة المرتقبة التى ستجمع الأهلى بنظيره بورتو في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال فييرا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" بالنسبة لمباراة الأهلي وبورتو، أعتقد في رأيي، أن نادي بورتو هذا الموسم أنهى موسمه منذ حوالي شهر، أو ربما قبل عشرين يوماً تقريباً، شيء من هذا القبيل، في البرتغال كان بورتو ضعيفاً جداً من الناحية الكروية، خاصة لأنهم، في رأيي لعبوا هذا الموسم بدون لاعبين يمتلكون جودة عالية هذا رأيي كمدرب، وأعتقد أنه أيضًا رأي عام في البرتغال بين جميع الصحفيين".

وأضاف:"مباراة تلو الأخرى، كنا نرى أن فريق بورتو يفتقر للجودة، لديهم روح قتالية جيدة، لكن الجودة مفقودة، وفي بعض الأحيان، لا تكفي الروح القتالية وحدها للفوز بالمباريات أو حسم البطولات، بورتو دائمًا كان مرشحًا للفوز بالدوري البرتغالي، لكن هذا الموسم عانى كثيرًا من أجل الحفاظ على المركز الرابع لضمان التأهل إلى البطولات الأوروبية".

وواصل مدرب الأبيض السابق:"شاهدنا مؤخرًا أداء بورتو في مباريات كأس العالم للأندية، وكان أداءً ضعيفًا، في رأيي".

وتابع حديثه:"على الجانب الآخر، قدّم الأهلي أداءً جيدًا جدًا أمام فريق ميامي، وأيضًا ضد بالميراس، لعبوا بشكل ممتاز، لكنهم كانوا غير محظوظين، لأن الهدف الأول جاء عكسيًا، مما صعّب عليهم المهمة لاحقًا، خاصة أن بالميراس يضم لاعبين يتمتعون بمهارات عالية، ويلعبون معًا منذ فترة جيدة، وإن لم تكن طويلة".

وأكمل فييرا:"العديد من لاعبي بالميراس جاءوا من أكاديمية النادي، ويملكون جودة كبيرة، بعضهم تم بيعه بالفعل على سبيل المثال، المهاجم الذي كان في الخط الأمامي تم بيعه إلى نادي تشيلسي، ومن هنا يمكننا أن نرى مدى جودة هؤلاء اللاعبين".

وعن الأهلي قال:" قدم مباراة جيدة لعبوا بشكل جيد، بروح قتالية وتنظيم ميداني ممتاز، لكنهم كانوا غير محظوظين، وأيضًا توقفت المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أثّر على قدرتهم في العودة بالنتيجة عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخرهم بهدفين دون رد".

وأضاف:"أعتقد أن الأهلي لديه فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو، رغم أن البعض يقول إن بورتو فريق أوروبي كبير".

وأردف:"لكن الحقيقة أن بورتو لم يقدم موسمًا جيدًا، لم يلعب بشكل جيد، وكان يعاني كثيرًا، ويعيش حالة من التذبذب الشديد في المستوى، فقد نافس سبورتينج براجا حتى الجولة الأخيرة من الدوري فقط ليضمن المركز الرابع".

وأتم حديثه :"لقد شاهدنا أن بنفيكا وسبورتينج كانوا الأفضل هذا الموسم، وكانوا المرشحين الحقيقيين للقب، بينما عانى بورتو كثيرًا، وهذا الأداء الضعيف في الدوري البرتغالي انعكس أيضًا على مستواهم في كأس العالم للأندية، وهذا رأيي الأهلي لديه فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية".