شوبير يكشف موقف الأهلي من عروض ضم عمر الساعي

كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة العروض المحلية لضم لاعب الشاب الأحمر عمر الساعي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:"بشأن النادي الأهلي وللتوضيح هناك عدد من العروض المقدَّمة لضم عمر الساعي، من بينها عروض من البنك الأهلي والمصري البورسعيدي والمدرب لم يوافق على سفره إلى كأس العالم، هل سيقوم الأهلي ببيعه؟ هذا ما سنعرفه لاحقًا، وتحديدًا بعد عودة الفريق من أمريكا".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي فجر الأربعاء 24 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025