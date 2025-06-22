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علي لطفي يكشف عن لاعب أنقذ الأهلي من الهزيمة أمام إنتر ميامي

05:08 م الأحد 22 يونيو 2025
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    الكرة تصتدم بعارضة محمد الشناوي
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    إنقاذ الشناوي
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    ميسي والشناوي
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    أوسكار أوستاري والشناوي
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    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى الأهلي السابق وفريق زد الحالي، علي لطفي، إن لولا تواجد محمد الشناوي خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي لكان الفريق مهزومًا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع نظيره إنتر ميامي.

وأشار لطفي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت مساء أمس السبت، إلى أن الشناوي لا يُسأل عن الهدفين خلال مباراة بالميراس البرازيلي، معللاً:"الهدف الأول من كرة ثابتة أسكنها لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه بزاوية صعبة والهدف الثاني جاء من انفراد وتعامل الشناوي معه بشكل جيد ولولا الشناوي في مباراة إنتر ميامي لهُزم الفريق".

وأوضح حارس مرمى الأهلي السابق، أن من الوارد حدوث تراجعًا بفترة لأداء محمد الشناوي ولكن ليس كما يصوره البعض:"تراجع المستوى أمر وارد ولكنه عاد سريعًا".

وأتم حارس مرمى زد الحالي تصريحاته بالتنويه إلى أنه يعرف كيف يتدرب الشناوي وإجادته اللعب بقدميه والقيام بدور "الليبرو" في الملعب.

وكان الأهلي قد خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره بالميراس ضمن منافسات الجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بورتو عند الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري في ختام دور المجموعات بالبطولة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة الرصيد ذاته الذي يمتلكه نادي بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر فريق بالميراس الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

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