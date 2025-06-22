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اتحاد الكرة يعلن الأربع أندية المُشاركة في البطولات الأفريقية

12:47 م الأحد 22 يونيو 2025
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (9)
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    احتفالات الزمالك (2)
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    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
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    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
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    أحمد عاطف قطة يحتفل بهدفه أمام الزمالك
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    بيراميدز ضد الزمالك (2)
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    الزمالك ضد بيراميدز
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، الأندية المشاركة في الموسم المقبل بالبطولات الأمصرية.

وأخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم ، الإتحاد الأفريقي "كاف" بمشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا كأول وثان مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الماضى 2024- 2025.

كما سيشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصرى "صاحب المركز الرابع في جدول الدوري" في الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي نجح في حسم لقب الدوري المصري، هذا الموسم، بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، حقق الزمالك لقب كأس مصر، على حساب بيراميدز، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1\1.

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الأهلي الزمالك بيراميدز المصري اتحاد الكرة دوري أبطال أفريقيا
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