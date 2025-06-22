أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، الأندية المشاركة في الموسم المقبل بالبطولات الأمصرية.

وأخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم ، الإتحاد الأفريقي "كاف" بمشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا كأول وثان مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الماضى 2024- 2025.

كما سيشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصرى "صاحب المركز الرابع في جدول الدوري" في الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي نجح في حسم لقب الدوري المصري، هذا الموسم، بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، حقق الزمالك لقب كأس مصر، على حساب بيراميدز، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1\1.