كتب- محمد خيري:

وجه إكرامي نجم النادي الأهلي السابق، رسالة قوية، لأحد اللاعبين القدامى، بسبب الإساءة للنادي الأهلي، على خلفية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حاليا.

قال إكرامي خلال برنامج اللعيب، عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "بقول لمسؤول في نادي واسم كبير وكان لاعب كبير عيب لما تهاجم لاعبية الأهلي وتطلع تقول انهم فاقدين أساسيات كرة القدم".

أضاف: "مش عايز أقوله طيب ما انت كان عندك ناس وراحو النادي الأهلي.. معنى كده مكنوش عندهم أساسيات كرة القدم وهما عندك".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته: "الناس فهمت أنا بتكلم عن مين، ومش هقول أكتر من كدا".

وخسر النادي الأهلي مباراة بالميراس بثنائية نظيفة، والتي جمعتهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، ويحتاج للفوز والانتظار لنتيجة المباراة الأخرى من أجل التأهل.