كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدرب مجدي عبدالعاطي رحيله عن تدريب نادي الاتحاد السكندري بعد نهاية منافسات موسم 2024/25 من الدوري.

وكتب عبدالعاطي، عبر حسابه بمنصة فيسبوك، اليوم الإثنين:"جماهير سيد البلد وأهلي وأهل إسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدراً كبيراً من الود والاحترام أنتم أهلٌ له".

وأضاف المدرب السابق لفريق الاتحاد:"وبقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار، وكان هناك اتفاقاً ضمنياً بيني وبين الأستاذ محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي وأحسب أنني لم أدخر جهداً في هذه الفترة القصيرة لتحقيق أولى أولويات هذا المشروع وهو الإبقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه".

وأتم عبدالعاطي تصريحاته بقوله:"وكم كنت أتمنى أن تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة ولكن ولظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولا ولاستقالة الحج مصلحي ثانياً وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن إكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعاً على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة وأتمنى من الله أن يوفق الإدارة فيما هو قادم لما فيه مصلحة النادي وسعادة جمهور الاتحاد العظيم ودُمتم أسياد البلد".

وكان فريق الاتحاد قد أنهى موسم 2024/25 من الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الخامس.

يذكر أن نادي الجونة قد أعلن في وقت سابق من اليوم رحيل مدربه علاء عبدالعال بعد عامين قاد خلالهما الفريق.

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