كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بالميراس

2 0
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"العودة في قرار الطرد".. التعادل السلبي يحسم شوط الأهلى وبالميراس في مونديال الأندية

07:51 م الخميس 19 يونيو 2025

الأهلي وبالميراس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي والمقامة بينهماً حالياً على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وشهد الشوط الأول حالة طرد للاعب بالميراس رافاييل فيجا، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفار ليقرر العودة في قراره واستبداله ببطاقة صفراء.

وبدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - وسام أبو علي - أحمد السيد زيزو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلى وبالميراس الأهلى بالميراس مونديال الأندية كأس العالم لللأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025