كتب - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي والمقامة بينهماً حالياً على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وشهد الشوط الأول حالة طرد للاعب بالميراس رافاييل فيجا، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفار ليقرر العودة في قراره واستبداله ببطاقة صفراء.

وبدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - وسام أبو علي - أحمد السيد زيزو.