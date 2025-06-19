كتب - نهى خورشيد

تعرض الإعلامي إبراهيم فايق إلى موقف محرج خلال تقديمه الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية 2025.

ورصدت كاميرات المباراة، لحظة رش إبراهيم فايق بالمياه وذلك أثناء فتح رشاشات المياه الموجودة بأرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلى وبالميراس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يذاع بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر.

وفي سياق متصل، مباراة الأحمر وبالميراس الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.