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"ثنائي للتعليق و6 في الملعب".. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل نقل مباراة الأهلي مجانا

03:29 م الخميس 19 يونيو 2025
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    فريق الأهلي
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، تفاصيل نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية، عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية.

نقل مباراة الأهلي وبالميراس مجانا

وتقرر أن تقام مباراة الأهلي وبالميراس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إذاعتها عبر قناة MBC مصر مجانًا.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم بي سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

فايق يكشف تفاصيل نقل مباراة الأهلي مجانا

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة نارية في كأس العالم للأندية، ‏الساعة ٤:٣٠، ‏موعدكم مع نخبة من نجوم التحليل بصحبة إبراهيم فايق.

أضاف: الاستوديو الافتتاحي: ‏محمد بركات و‏محمود فايز و‏محمد عمارة

وأكمل: الاستوديو التحليلي، ‏سيد عبدالحفيظ م ‏حسام غالي، ‏أحمد عز، ومن أرض الملعب ‏أحمد عبد الباسط.

وأضاف: التعليق الصوتي للنجم الكبير مدحت شلبي عبر قناة "إم بي سي 1"، والنجم الكبير فارس عوض عبر قناة "إم بي سي 2"، انتظرونا في الرابعة والنصف.

ويسعى الفريق الأحمر، لتحقيق نتيجة إيجابية، وتصحيح المسار، بعد التعادل في الجولة الأولى من البطولة مع إنتر ميامي الأميركي سلبيا دون أهداف.

وتضم المجموعة الأولى، كل من الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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