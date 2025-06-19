كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باتشوكا

1 2
01:00

ريد بول سالزبورج

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

العين

0 5
04:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

11:21 ص الخميس 19 يونيو 2025

الأهلي وإنتر ميامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم السادس من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي، وبعدها بساعات، يلتقي الهلال إنتر ميامي مع بورتو البرتغالي في نفس المجموعة.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي × بالميراس البرازيلي - 7 مساء.

بورتو البرتغالي × إنتر ميامي الأميركي - 10 مساء.

سياتل ساوندرس × أتلتيكو مدريد - 1 صباحا (الجمعة).

باريس سان جيرمان × بوتافوجو - 4 صباحا (الجمعة).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبورتو وبالميراس، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي الأهلي وبالميراس، وبوروتو وإنتر ميامي عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية بث مباشر لمباراة الأهلي وبالميراس الأهلي وبالميراس أخبار الأهلي النادي الأهلي باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد مباريات كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟