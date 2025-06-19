كتب- محمد خيري:

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم السادس من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي، وبعدها بساعات، يلتقي الهلال إنتر ميامي مع بورتو البرتغالي في نفس المجموعة.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي × بالميراس البرازيلي - 7 مساء.

بورتو البرتغالي × إنتر ميامي الأميركي - 10 مساء.

سياتل ساوندرس × أتلتيكو مدريد - 1 صباحا (الجمعة).

باريس سان جيرمان × بوتافوجو - 4 صباحا (الجمعة).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبورتو وبالميراس، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي الأهلي وبالميراس، وبوروتو وإنتر ميامي عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".