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خاص.. هدف الزمالك ينضم لـ إنبي رسميا

03:05 م الأربعاء 18 يونيو 2025

شعار نادي إنبي

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كتب- محمد خيري:

نجح فريق إنبي في تدعيم صفوفه، بالتعاقد مع مهند البكري، لاعب فريق مصر للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان "البكري"، هدفا لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ووقع بالفعل، ولكن الصفقة لم تكتمل، لرغبة الجهاز الفني في هذا التوقيت، وعدم حاجته للاعب.

ووقع مهند البكري على عقد الانضمام للفريق البترولي، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، ليصبح أول صفقات إنبي للموسم الجديد.

مهند صاحب الـ23 عاماً يُعد من ناشئي نادي مصر المقاصة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول؛ إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

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