وفاة لاعب فريق السباحة بالنادي الأهلي

كتبت-هند عواد:

نعى النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاعب فريق السباحة بالنادي ياسين هيثم الذي وافته المنية اليوم، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي على "فيسبوك": "الأهلي ينعى ياسين هيثم لاعب فريق السباحة، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، ياسين هيثم، لاعب فريـق السباحة مواليد 2008".

وأضافت: "داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

اقرأ أيضًا:

أوصى باستبعاد مدير الكرة.. مفاجأة أيمن الرمادي في الزمالك

"بحثا عن أول فوز".. 3 مواجهات قوية للعرب في كأس العالم للأندية