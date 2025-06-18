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7 صور جديدة من حفل زفاف ناصر منسي

11:42 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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القاهرة-مصراوي

احتفل ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه مساء أمس الثلاثاء، بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة المحور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا جديدا من حفل زفاف نجم الزمالك وهو يرقص مع أسرته.

وحرص بعض نجوم الزمالك على حضور حفل زفاف ناصر منسي، مثل محمود حمدي الونش، محمد شحاتة، محمد صبحي، إضافة إلى لاعب الفريق المعتزل محمد عبد الشافي.

واستغل ناصر منسي فترة الراحة التي حصل على الزمالك بعد نهاية الموسم السابق، للاحتفال بزيجته، وأقام "حنته" يوم الأحد الماضي، قبل أن يقيم حفل الزفاف في أحد القاعات بالزقازيق.

وأنهى الزمالك الموسم المنصرم، بتحقيق كأس مصر على حساب بيراميدز، عقب الفوز بركلات الترجيح، وساهم منسي في تتويج الأبيض باللقب، بعدما سجل هدف التعادل في المباراة.

وخلال الموسم الماضي، لعب ناصر منسي 32 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 13 هدفا.

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فرح ناصر منسي ناصر منسي زوجة ناصر منسي الزمالك
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