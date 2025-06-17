"جمعته لحظة لا تنسى بابنته".. شيكابالا ينعى مشجع الزمالك

كتبت-هند عواد:

نعى محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشجع الفريق الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 18 يونيو.

ونشر شيكابالا، صورة عبدالهادي أحد مشجعي الزمالك وهو يحتضن ابنته بعد فوز الزمالك بكأس مصر، وكتب: "البقاء لله وحده، ربنا يرحمك ويصبر أهلك إن شاء الله، ودائما هتفضل من جمهور الزمالك العظيم اللي عمره ما بيموت في قلوبنا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من احتفالات جماهير الزمالك بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز، وظهر عبد الهادي بينهم وهو يحتضن ابنته.

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