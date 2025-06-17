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أول رد فعل من زوجة إمام عاشور بعد إصابته

10:00 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته 3
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
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القاهرة-مصراوي

انتقلت "ياسمين" زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإقامة بفندق الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إصابة اللاعب في الترقوة.

إصابة إمام عاشور

تعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا للدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع إمام عاشور لجراحة ناجحة في إحدى مستشفيات مدينة ميامي، وحصل اللاعب على فترة راحة سلبية قبل بداية مرحلة التأهيل.

أول رد فعل من زوجة إمام عاشور بعد إصابته

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي، إن بعض أسر اللاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الفريق، مثل والدة مصطفى شوبير، زوجة إمام عاشور، وزوجة محمد هاني.

وكشف شوبير في تصريحات إذاعية، انتقال زوجة إمام عاشور لفندق إقامة الأهلي، لتبقى بجوار اللاعب خلال فترة العلاج، مشيرا إلى أن إمام يشعر بالحزن العميق بسبب خروجه من قائمة الفريق.

وأضاف: "إمام حيث كان لديه طموحات كبيرة للمشاركة في كأس العالم، وكان ينوي حضور تدريبات الفريق، لكن الجهاز الطبي قرر منعه لتفادي الضغط النفسي عليه".

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