كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

2 0
04:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
19:00

بروسيا دورتموند

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

جميع المباريات

إعلان

بلال يحذر الأهلي: مش هنقدر على بالميراس لهذا السبب

04:31 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

حذر أحمد بلال نجم الأهلي السابق ، لاعبي الأحمر من القوة الهجومية لفريق بالميراس البرازيلي، قبل مواجهة الفريقين المقبلة في كأس العالم للأندية.

وقال بلال في تصريحاته مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "لدي تحفظ على طريقة لعب ريبيرو، ولو لعب بنفس طريقة اللعب الماضية أمام بالميراس الأمور ستكون صعبة للغاية على الأهلي".

وأضاف بلال: "لاعبي بالميراس يمتلكون قوة بدنية وفنية عالية، وأتمنى أن يخرج الأهلي بأقل الخسائر أمام بالميراس والطريقة الهجومية للأهلي لن تكون الحل أمام بالميراس".

وتابع: "بالميراس يختلف عن فريق إنتر ميامي، والأهلي كان بإمكانه الفوز بكل سهولة أمام ميامي ولكن لاعبي الأحمر أهدروا العديد من الفرص".

وواصل: "الطريقة الانسب أمام بالميراس هي 3،5،2، ومحمد هاني وكوكا لن يستطيعوا الهجوم امام بالميراس، والطريقة الدفاعية للأهلي هي الأنسب أمام بالميراس".

وأختتم أحمد بلال تصريحاته قائلا: "التعادل نتيجة مميزة للأهلي أمام بالميراس، في ظل القدرات الفنية والبدنية العالية للاعبي بالميراس، والأهلي لن يستطيع أن يجاري بالميراس طوال المباراة ولذلك أتمنى اللعب بطريقة دفاعية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إنتر ميامي أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟