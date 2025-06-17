بلال يحذر الأهلي: مش هنقدر على بالميراس لهذا السبب

كتب- محمد خيري:

حذر أحمد بلال نجم الأهلي السابق ، لاعبي الأحمر من القوة الهجومية لفريق بالميراس البرازيلي، قبل مواجهة الفريقين المقبلة في كأس العالم للأندية.

وقال بلال في تصريحاته مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "لدي تحفظ على طريقة لعب ريبيرو، ولو لعب بنفس طريقة اللعب الماضية أمام بالميراس الأمور ستكون صعبة للغاية على الأهلي".

وأضاف بلال: "لاعبي بالميراس يمتلكون قوة بدنية وفنية عالية، وأتمنى أن يخرج الأهلي بأقل الخسائر أمام بالميراس والطريقة الهجومية للأهلي لن تكون الحل أمام بالميراس".

وتابع: "بالميراس يختلف عن فريق إنتر ميامي، والأهلي كان بإمكانه الفوز بكل سهولة أمام ميامي ولكن لاعبي الأحمر أهدروا العديد من الفرص".

وواصل: "الطريقة الانسب أمام بالميراس هي 3،5،2، ومحمد هاني وكوكا لن يستطيعوا الهجوم امام بالميراس، والطريقة الدفاعية للأهلي هي الأنسب أمام بالميراس".

وأختتم أحمد بلال تصريحاته قائلا: "التعادل نتيجة مميزة للأهلي أمام بالميراس، في ظل القدرات الفنية والبدنية العالية للاعبي بالميراس، والأهلي لن يستطيع أن يجاري بالميراس طوال المباراة ولذلك أتمنى اللعب بطريقة دفاعية".