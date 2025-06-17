هل ينضم للزمالك؟.. محمد شريف يخرج عن صمته لأول مرة

كتب- محمد خيري:

خرج محمد شريف نجم الأهلي والخليج السعودي السابق، عن صمته لأول مرة وكشف مصيره في الفترة المقبلة، بعد الرحيل بشكل رسمي من الدوري السعودي.

وشهدت الساعات الماضية، حيث بعض التقارير عن انضمام محمد شريف لنادي الزمالك، في صفقة مجانية، خاصة وأنه لاعب فريق حاليا.

وقال محمد شريف خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي1": "بالنسبالي فيه أولويات بس مش عايز أحسمها دلوقتي، واي قرار هاخده هكون دراسة كويس".

وأكمل: "أنا صابر ورافض أتخذ أي قرار في الوقت الحالي، لان ممكن في قرار تاخده تندم عليه".

واختتم تصريحاته: "لسه الوقت معايا طويل والقيد تقريبا لنصف شهر أغسطس اعتقد، ولذلك لابد من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مع الدراسة كاملة".