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"عودة العقوبات المليونية".. لاعبان بالأهلي سبقا تريزيجيه

11:16 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (2)
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    رد فعل تريزيجيه على إهدار ركلة الجزاء
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
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عادت مرة أخرى "العقوبات المليونية" للاعبي الأهلي بعدما تم تغريد نجم الفريق محمود حسن "تريزيجيه" مليون جنيه بعد مخالفته لترتيب مسددي ركلات الجزاء خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وأشار مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب قرر رفع قيمة العقوبة من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه ضمن اختصاصاته كمشرف عام على الكرة بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي.

النادي الأهلي كان قد تعادل سلبيًا مع نظيره إنتر ميامي في افتتاح النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية ويستعد لمواجهة نظيره بالميراس عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

غرامات كهربا بالأهلي

ولا تعد غرامة المليون جنيه مستحدثة بالنادي الأهلي فسبق وتم تغريم لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا" مرتين بهما وأعلنهما النادي عكس عقوبة تريزيجيه التي لم تُعلن رسميًا.

الأهلي قد أعلن في سبتمبر 2020 تغريم كهربا مليون جنيه وكشف مصدر حينها أن السبب يعود لمشادة بينه والشناوي على هامش مران الفريق.

وتعرض اللاعب ذاته لغرامة ممالثة في أكتوبر الماضي بجانب استبعاده من بعثة الأهلي المتواجدة في الإمارات للمشاركة بالسوبر المصري.

غرامات صالح جمعة بالأهلي

صالح جمعة لاعب الأهلي السابق كان قد أعلن خلال تصريحات إعلامية أنه تعرض لخصومات وصلت إلى 5 ملايين جنيه؛ لأسباب انضباطية.

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