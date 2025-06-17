كتب- محمد خيري:

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن أي لاعب جديد سينضم للفريق يجب أن يأتي بعد متابعة دقيقة ومستمرة، مشددًا على أن الزمالك يحتاج إلى عناصر تمتلك شخصية قوية وتكون على قدر تطلعات النادي، خاصة في ظل سعي الفريق للمنافسة على بطولتي الدوري المصري والبطولة الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وأوضح "السيد" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك"، أن صفقات الزمالك المقبلة يجب أن تكون من النوعية التي تُحدث الفارق داخل الملعب وتجعل أي منافس يشعر بالقلق أمامها، مؤكدًا أن التدعيمات يجب أن تتركز في مراكز وسط الملعب والمراكز الهجومية، سواء رأس الحربة أو الجناح الهجومي.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن بعض اللاعبين، موضحًا أن ناصر ماهر يمتلك موهبة كبيرة، وإذا ركز بشكل كامل في كرة القدم، فسيكون له شأن مختلف في الفترة القادمة. كما أثنى على المهاجم ناصر منسي، مؤكدًا أنه طوّر من نفسه بشكل كبير وأصبح من المهاجمين المميزين في الكرة المصرية، مشددًا على أن مستواه ليس نتاج الصدفة أو "البركة"، بل نتيجة واضحة لاجتهاده داخل الملعب.

وأضاف أن الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايج يتمتعان بمرونة تكتيكية عالية، ويملكان القدرة على اللعب في مراكز مختلفة بخلاف مراكزهما الأساسية، موضحًا أن فتوح من الممكن أن يؤدي دورًا في وسط الملعب، بينما يمكن لبنتايج أن يشغل مركز الجناح الهجومي بكفاءة، وأكد أن تركيز فتوح على تطوير مستواه سيجعله من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدرسة البرتغالية هى الأنسب لقيادة الزمالك فنيًا في المرحلة المقبلة، نظرًا لما تمتاز به من انضباط تكتيكي وقدرة على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وهو ما يحتاجه الفريق في ظل التحديات الكبيرة المنتظرة.