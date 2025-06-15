كتب- محمد خيري:

علق الفلسطيني، وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على إهدار محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق ركلة جزاء في مواجهة إنتر ميامي الأميركي، موضحا ترتيب المسددين.

وقال وسام أبو علي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا المسدد الأول لركلات الترجيح في الأهلي، لكن تريزيجيه أراد أن يسدد هذه المرة وشعر أنه قادر على التسجيل".

أكمل: "للأسف تريزيجيه أهدر الركلة، وأنا أهدرت من قبل، ولا يمكننا إلقاء اللوم عليه".

واختتم تصريحاته: "بالطبع لدينا قائمة لمنفذي ركلات الترجيح وتريزيجيه يأتي خلفي في الترتيب، ولكنه أراد أن يسدد وأهدر وهذا يحدث في كرة القدم".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، فشل في تحقيق الفوز في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، وتعادل مع إنتر ميامي سلبيا دون أهداف.