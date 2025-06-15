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"رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)

02:07 ص الأحد 15 يونيو 2025
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وصل النجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى ملعب هارد روك؛ حيث مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي.

وظهر ميسي خلال وصوله إلى ملعب المباراة رفقة زميله الأوروجواياني لويس سواريز الذي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتضم مجموعة الأهلي وإنتر ميامي كذلك ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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