كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق فريقه للتتويج بالميدالية البرونزية في نسخة كأس العالم للأندية 2006 بعدما سجل هدفين في فوز ناديه بثنائية مقابل هدف على نظيره كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

الميدالية البرونزية التي حققها الأهلي جاءت بعد إخفاق الظهور الأول له في نسخة عام 2005 حين أنهى مشواره متذيلاً لجدول ترتيب الأندية المشاركة.

ولكن غاب الأهلي عن المشاركة الثالثة على التوالي بكأس العالم للأندية في نسخة 2007 بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد النجم الساحلي ولكنه عاد سريعًا وشارك بنسخة 2008 بعدما توّج بدوري أبطال أفريقيا على حساب فريق القطن الكاميروني.

بداية الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية 2008 كانت بمواجهة باتشوكا المكسيكي في دور ربع النهائي إذ نجح لاعبوه في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم بهدفين نظيفين سجلهما لاعب باتشوكا فاوستو بينتو بعد مرور (28) دقيقة ثم أضاف المهاجم الأنجولي فلافيو أمادو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة (45).

ولكن انتفض لاعبو الفريق المكسيكي برباعية خلال الشوط الثاني إذ نجحوا في تقليص النتيجة بهدف مبكر مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة (47) عن طريق اللاعب لويس مونتيس ثم أضف زميله كريستيان جيمينيز الهدف الثاني بالدقيقة (73) ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

ثم خطف الفريق المكسيكي الفوز بهدفين في الدقيقتين (98) و(110) عن طريق اللاعب داميان أرييل ألفاريز وزميله كريستيان جيمينيز بالترتيب ليتأهل الفريق لخوض مباراة دور نصف النهائي أمام فريق إل دي يو كيتو الإكوادوري ليفوز الأخير بهدفين نظيفين ويصعد للنهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ليفوز الأخير باللقب بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر خاض فريق الأهلي الذي كان يحلم تكرار إنجاز نسخة 2006 بحصد البرونزية، مباراة تحديد صاحب المركز الخامس والسادس بالبطولة أمام نظيره أدليد يونايتد الأسترالي وفاز الأخير بهدف نظيف حينها.

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