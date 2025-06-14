موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لقص شريط مشاركته بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة بين الأهلي وإنتر ميامي عند الثالثة من فجر يوم غد الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر وإم بي سي أكشن.

وتضم مجموعة الأهلي وإنتر ميامي كذلك ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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