موسيماني: يعاملوني في مصر كأسطورة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الجنوب أفريقي السابق لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، إنه كان يُعامل معاملة الأساطير في مصر.

وأضاف موسيماني في تصريحات لقناة سوبر سبورت تي في اليوم الجمعة:"أعتقد أنني أحظى بتقدير أكبر خارج بلدي ولكنني محبوبًا بها أيضًا ولكن في مصر يعاملوني كأسطورة".

وأشار المدرب الجنوب أفريقي إلى أنه في كل مرة يتواجد بها في مصر يظهر الناس احترامهم له.

وأتم موسيماني تصريحاته بقوله:"أورلاندو بايرتس وكايز تشيفز ناديان كبار في جنوب إفريقيا ولكن إذ مرّ مدرب أورلاندو المدينة فستكون الأمور عادية ولكن في مصر إذا كنت تدرب الأهلي لا تستطيع التحرك لأن الجماهير توقفك ويعاملونك كأسطورة".

وسبق وتولى موسيماني المهمة الفنية بالنادي الأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى يوليو 2022.

وكانت آخر تجارب موسيماني التدريبية مع نادي استقلال طهران الإيراني خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى يناير 2025.

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