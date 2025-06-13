فيفا يصدم الإسماعيلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقاف قيد جديدة لنادي الإسماعيلي بتاريخ اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.

وتأتي العقوبة بعد إعلان فيفا بتاريخ الأربعاء 11 من شهر يونيو ذاته إيقاف الإسماعيلي لفترتين قيد.

ويعد ذلك إيقاف القيد الرابع للإسماعيلي إذ أعلن فيفا بتاريخ 1 أبريل الماضي إيقاف القيد للإسماعيلي ثم أعلن بتاريخ 4 من الشهر ذاته عقوبة إيقاف القيد الثانية له.

وكان الإسماعيلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن غزل المحلة المتذيل، فيما حلّ ثالثاً بكأس الرابطة بعد فوزه على إنبي مساء يوم أمس الخميس بهدفين نظيفين.

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