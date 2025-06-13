"لم أقفز من المركب".. عضو الإسماعيلي يعدد أسباب استقالته من منصبه

كتبت-هند عواد:

أصدر محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، بيانا رسميا، عدد فيه أسباب تقدمه باستقالته من منصبه.

وقال عبد المسيح في البيان: "أتصور أنها المرة الأولى التي يحرص فيها عضو مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته من منصبه إلى جمهور النادي قبل تقديمها إلى النادي أو الجهة الإدارية، و ذلك من خلال إيماني بأن جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة سوف تتفهم موقفي بصورة سليمة".

وأضاف: "وتلك الجماهير هي التي صنعت اسم (سيحا) منذ انتقاله من نادي الشمس بمطلع الثمانينات إلى شمس شموس الأندية النادي الإسماعيلي العريق و الكبير، و من أجل ذلك قمت بترشيح نفسي لمجلس إدارة النادي و اختارتني الجمعية العمومية كعضو بمجلس الإدارة و كان لابد أن أرد الدين إلى الكيان و إلى جماهير النادي، ويعلم الله أني طوال تواجدي كعضو منتخب في مجلس الإدارة ومنذ أغسطس 2023 لم أوافق على قرار سبب ضررا ولو يسيرا لكيان النادي أو فريق كرة القدم و لدي كل الوثائق الثبوتية التي تؤكد موقفي الحريص على مصالح النادي طوال 22 شهرا الماضيين".

وشدد: "وللحقيقة أني قد تقلدت مناصب عديدة ومختلفة بالنادي الإسماعيلي من قبل وكان موقفي ثابتا و هو الحرص علي مصلحة النادي كعضو مجلس إدارة سابق عام 2011 أو مديرا للكرة أو عضو لجنة فنية عام 1997 عندما حصل الإسماعيلى على كأس مصر مع الكابتن على أبوجريشة والكابتن ميمي درويش أو مستشار فني لمجلس الإدارة عام 2021 أو المشرف العام على قطاع الكره والفريق الأول وقطاع الناشئين أو رئيس قطاع الناشئين والبراعم عام 2012 في مجلس الحاج أبو السعود وأيضا عضو لجنه المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أو أي موقع سابق لي بالنادي الإسماعيلي وإلى الدقيقة الأخيرة كنت على قناعة بتقديم أفضل ما لدي حتى نهاية المرحلة ذاتها".

وواصل: "لكن بالوقت الحالي أرى نفسي مختارا للاستقالة من مجلس الإدارة و عن قناعة تامة كون الأمر يختلف تماما عن الفترات السابقة التي كان يحكمها الود و التفاهم و الاحترام للوصول إلى أعلى درجات الأداء الإداري و الفني و هو لم يتوفر علي الاطلاق - مع كل الاحترام والتقدير- داخل مجلس إدارة النادي الحالي".

واختتم عبد المسيح: "لذلك أرجو أن يتقبل جمهور النادي الإسماعيلي العظيم اعتذاري عن الاستمرار بمجلس إدارة النادي و ما ذكرته سلفا يؤكد أني لم أقفز من المركب بأي حال من الأحوال و إنما حاولت بأقصى ما لدي أن أكون عند حسن ظن الجمهور و الجمعية العمومية وسأتقدم باستقالتي على الفور للسيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي و للجهة الإدارية".

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