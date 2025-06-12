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الزمالك يفتتح فرعين جديدين لأكاديميته

08:59 م الخميس 12 يونيو 2025
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الخميس افتتاح فرعين جديدين بمحافظة الشرقية، الأول بمدينة الزقازيق باستاد الجامعة، والثاني بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل بمدينة فاقوس.

كتب - نهى خورشيد

وشهد الافتتاح حضور هشام يكن المدير الفني لأكاديميات الزمالك، وزياد البارودي مدير الأكاديميات.

ويواصل الزمالك تنفيذ خطته التوسعية بافتتاح فروع جديدة قريباً في حلوان، 15 مايو، السادس من أكتوبر، أسيوط، الخانكة، والعاشر من رمضان، إلى جانب فروع خارجية في السعودية والإمارات، وذلك لاكتشاف المواهب الحقيقة وتعزيز حضوره الإقليمي.

وفي سياق آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة.

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