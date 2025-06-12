كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أنهى فريق الأهلي الظهور الأول له بكأس العالم للأندية بنسخة 2005 متذيلاً جدول ترتيب الفرق المشاركة بعدما تلقى خسارتين سجل خلالهما هدفًا وحيدًا.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2005.. صدمة عربية.. ورقم تاريخي لمتعب

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/6/10/2801379/

ويترقب جمهور الأهلي الظهور العاشر لفريقه ببطولة كأس العالم للأندية ليعزز مكانته كثانِ أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

و تستضيف الولايات المتحدة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ولكن المشاركة الثانية للأهلي في كأس العالم للأندية كانت في النسخة التالية 2006 بعدما توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2006 على حساب نظيره الصفاقسي التونسي بسيناريو درامي بهدف قاتل سجله نجم هذا الجيل محمد أبو تريكة.

🗓️ #في_مثل_هذا_اليوم عام 2006.



🇪🇬 حقق الأهلي دوري أبطال إفريقيا بعد التفوق على الصفاقسي في ملعب رادس، عقب تصويبة من محمد أبو تريكة بالدقائق الأخيرة. 🦅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/aErZDyHx07 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) November 11, 2022

الأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه وصل إلى اليابان؛ حيث كانت تقام البطولة قبل موعد انطلاقها بأسبوع للتأقلم مع برودة الأجواء والساعة البيولوجية.

وكانت البداية أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي إذ فاز بهدفين نظيفين سجل الأول فلافيو بتسديدة قوية والثاني أحرزه محمد أبو تريكة بتسديدة متقنة من كرة ثابتة ليصعد الفريق إلى دور نصف النهائي.

ولكن خسر الأهلي في دور نصف النهائي بالنتيجة ذاتها على يد نظيره إنترناسيونال بطل أمريكا الجنوبية ليلتقي نظيره كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح لاعبو الأهلي في الفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف ليحصد الميدالية البرونزية هذه المرة بعدما سجل الهدفين نجمه محمد أبو تريكة.