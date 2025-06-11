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"يعشق التمرين".. مدرب أحمال زيزو يكشف كيف تعامل في فترة انقطاعه

11:43 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف سيد عبد القادر، مخطط الأحمال البدنية، عن تفاصيل العمل الفردي الذي قام به مع أحمد سيد "زيزو" خلال فترة انقطاعه عن التدريبات الجماعية، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح في كامل الجاهزية للمشاركة في كأس العالم بنسبة 100%.

وقال عبد القادر في تصريحات عبر برنامج "رقم 10"، إن زيزو يمتلك عقلية احترافية مميزة، واصفًا إياه بأنه "يعشق التمرين وذهنه حاضر دائمًا"، مشيرًا إلى أنه يعرف كيف يفصل تمامًا بين الضغوط والمشاكل خارج الملعب وأدائه الفني والبدني داخله.

وأوضح عبد القادر أنه سبق له العمل مع زيزو خلال فترة جائحة كورونا، وأضاف: "كنا نفتح الجيم خصيصًا له، وكان ملتزمًا بشكل استثنائي، وهو من أكثر اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم في تنفيذ البرامج البدنية بدقة".

كما أشاد عبد القادر بالتكوين الجسماني لزيزو، واصفًا إياه بـ"المثالي"، مؤكدًا أن نجم الأهلي يتمتع بوعي كبير في تنفيذ برامج الاستشفاء، وهو ما يجعله دائمًا في حالة بدنية متقدمة.

واعتبر أن تجربة زيزو الاحترافية خارج مصر ساهمت بشكل كبير في تطوير "مينتاليتي" اللاعب، وجعلته أكثر نضجًا وانضباطًا، ليكون اليوم واحدًا من أكثر اللاعبين جاهزية واستعدادًا للظهور بقوة في أي بطولة كبرى، وعلى رأسها كأس العالم.

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