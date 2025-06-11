مصطفي شوبير يتحدث عن مواجهة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث مصطفي شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، عن آخر الاستعدادات للمواجهة المرتقبة ضد فريق إنتر ميامي يوم 15 يونيو الجاري، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت" عن مواجهة انتر ميامي: " الجيل الحالي في الأهلي شارك في أكثر من مرة ببطولة كأس العالم للأندية، ونحن قادرين على مجاراة الأندية الكبرى".

وتابع: "هناك العديد من اللاعبين الكبار ذو الخبرات، خاصة مع عودة حمدي فتحي وتريزيجيه نظرًا لمشاركتهم السابقة في البطولة وهو ما يعطينا الثقة".

وبالحديث عن مشاركته في المباريات قال: " الأولوية للنادي الأهلي، وهو صاحب القرار فيمن يستحق المشاركة وأنا أحترم أي قرار".

وواصل: " بالتأكيد أحب التواجد دائمًا في الملعب، وهذا يعطي منافسة قوية، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

وعن رحيل حمزة علاء من صفوف الأهلي قال: "هو صديق قديم لي، وأحترم قراره وأتمنى له التوفيق، هو حارس موهوب".