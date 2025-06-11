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جلسة مرتقبة بين ريبيرو ولاعبو الأهلي الليلة

06:24 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    بعثة الأهلي في أمريكا
  • عرض 17 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    بعثة الأهلي في أمريكا
  • عرض 17 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    بعثة الأهلي في أمريكا
  • عرض 17 صورة
    بعثة الأهلي في أمريكا
  • عرض 17 صورة
    بعثة الأهلي في أمريكا
  • عرض 17 صورة
    بعثة الأهلي في أمريكا
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كتب- محمد عبدالهادي:

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويحرص ريبيرو خلال المحاضرات الفنية على شرح العديد من النقاط الفنية للاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهات مونديال الأندية.

ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل لقاء الافتتاح، كما يعقد عددًا من المحاضرات الفنية للاعبين بصفة مستمرة، من أجل التأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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الأهلي ريبيرو كأس العالم للاندية خوسيه ريبيرو
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