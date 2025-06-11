

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى مهاجم الأهلي ونجم منتخب فلسطين، وسام أبو علي، فخره بما حققه مع بلاده بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أبو علي كان قد خاض مساء يوم أمس الثلاثاء مباراة حاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مع منتخب بلاده الذي كان قريبًا من التأهل للملحق الآسيوي ولكن سكن مرماهم هدفًا باللحظات الأخيرة من عمر مباراتهم أمام عمان لتنتهي بهدف لكل فريق ويتأهل الأخير للملحق.

وكتب أبو علي عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الأربعاء:"الطريق كان طويلاً، والأمل كان موجودًا دائمًا، آمنا حتى النهاية، حتى وإن كنا بعيدين ثانية واحدة ولحظة واحدة غيرت كل شيء، لم نكن نقاتل من أجل كرة القدم لقد كنا نقاتل من أجل قضية من أجل وطن ومن أجل الأطفال".

وأتم المهاجم الفلسطيني تصريحاته بقوله:"كان لله خطط أخرى، نقبل ذلك بكل إيمان ونمضي قدمًا، وأنا فخور جدًا بما وصل إليه هذا الفريق، فلسطين حرة اليوم، وغدًا، وكل يوم".



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