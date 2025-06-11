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وسام أبوعلي: جاهز لكأس العالم للأندية مع الأهلي.. أراكم في ميامي

01:00 م الأربعاء 11 يونيو 2025

وسام أبو علي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى وسام أبو علي المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي جاهزيته للمشاركة مع ناديه بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

أبو علي كان قد خاض مساء يوم أمس الثلاثاء مباراة حاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مع منتخب بلاده كان قريبًا من التأهل للملحق الآسيوي ولكن سكن مرماهم هدفًا باللحظات الأخيرة من عمر مباراتهم أمام عمان لتنتهي بهدف لكل فريق ويتأهل الأخير للملحق.

وكتب المهاجم الدولي بصفوف الأهلي عبر حسابه بمنصة انستجرام Story جاءت:"جاهز الآن لكأس العالم للأندية مع الأهلي.. أراكم في ميامي".

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة نظيره إنتر ميامي في افتتاح البطولة عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو الجاري.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي رفقة أندية: إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وسام أبو علي الأهلي كأس العالم للأندية فلسطين ضد عمان مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية
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