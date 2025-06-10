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"سيخضع للفحص الطبي".. أكرم توفيق يغادر إلى الدوحة (صورة)

02:35 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

أكرم توفيق

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

غادر لاعب وسط فريق الأهلي السابق أكرم توفيق ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ تمهيدًا لبداية مشواره مع الشمال القطري.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن اللاعب غادر رفقة وكيله عمر ناجي؛ للخضوع للكشف الطبي قبل تقديمه بصورة رسمية لوسائل الإعلام.

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وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا كان قد استخرج تأشيرة "شنجن" خلال الأيام الماضية؛ للتواجد بمعسكر الفريق للموسم المقبل.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن أكرم توفيق قد وقع على عقد لمدة موسمين بجانب وجود بند بإمكانية التمديد لموسم ثالث بموافقة الطرفين.

أكرم صاحب الـ 27 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/17 قادمًا من نادي إنبي.

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