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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لحسم السوبر في كرة السلة والقنوات الناقلة

12:20 م الأحد 01 يونيو 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

تقام اليوم الأحد مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في حسم السوبر لكرة السلة لتحديد اللقب لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قد نجح في فرض مباراة فاصلة بعد فوزه مساء أمس السبت على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-71 في رابع مواجهات سلسلة النهائي.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد بنتيجة 2-2 في السلسلة، بعدما شهدت المباريات تنافسًا قويًا إذ افتتح الاتحاد السكندري السلسلة بانتصار 83-73، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بفوز 88-76 في اللقاء الثاني.

وفي المباراة الثالثة، تفوق الاتحاد بنتيجة 76-73، لكن الفريق الأحمر عاد ليحسم المواجهة الرابعة لصالحه ويُبقي على آماله في التتويج باللقب.

يذكر أن مباراة اليوم تعد لحظة الحسم بين عملاقي كرة السلة المصرية،وسط حضور جماهيري كبير لمعرفة من سيحمل درع البطولة هذا الموسم 2024/25.

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