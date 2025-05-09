قرار صادم من مجلس إدارة بيراميدز ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز، تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الهزيمة برباعية اليوم أمام البنك الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن إدارة النادي قررت تجميد مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة اليوم، تدرس حاليا تغريم اللاعبين ماليا".

وتلقى فريق بيراميدز اليوم، هزيمة أمام نظيره البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهزيمة بيراميدز أمام البنك الأهلي اليوم، توقف رصيده من النقاط عند النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

والجدير بالذكر أن فيرق بيراميدز، يستعد لملاقاة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

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