محمد صلاح يجيب.. من يسدد بقدمه اليسرى أفضل هو أم ميسي؟ (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجهت صحيفة ليكيب الفرنسية سؤالاً للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح عن صاحب أفضل قدى يسرى في تاريخ الكرة.

وجاءت إجابات صلاح عبر مقطع الفيديو الذي نشرته حسابات صحيفة ليكيب مفاجئة إذ اختار في النهاية ليونيل ميسي كأفضل مسدد بقدمه اليسرى عن نفسه هو.

وفضّل صلاح خلال اللعبة جيجز على خاميس رودريجيز كما فضله على رياض محرز ولكنه حين تم سؤاله عمن الأفضل جيجز أم دي ماريا اختار اللاعب المصري دي ماريا.

وفضّل صلاح اللاعب الأرجنتيني دي ماريا على كل من جارث بيل، أوزيل، وروبن ولكن حين تم سؤاله عمن الأفضل جريزمان أم دي ماريا اختار اللاعب الفرنسي.

ولكن صلاح فضّل بعد ذلك ريفالدو على جريزمان وماردونا على ريفالدو وميسي على مارادونا وميسي على نفسه هو.

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